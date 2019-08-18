«Рубин» снова опубликовал видео из раздевалки. Угадайте, кто произносит речь?

Официальный Twitter «Рубина» опубликовал видео из раздевалки команды после победы над «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Пресс-служба казанцев закрыла лицо центрального действующего лица, главного тренера казанцев Романа Шаронова фотографией Эдуардо Докампо, который формально исполняет обязанности главного тренера.

— Что я сказал до игры, это вам (звучат аплодисменты — прим. «СЭ»). Так строится команда. Мы идем дальше, — сказал Шаронов на видео.

В среду, 14 августа, КДК РФС оштрафовал Шаронова и «Рубин» за систематическое и демонстративное фактическое исполнение специалистом обязанностей главного тренера. Суммы составили 200 тысяч рублей и 1 миллион рублей соответственно.

Мы не могли оставить вас без традиционного видео из раздевалки ? pic.twitter.com/YgnvnFqexd — «Рубин» Казань (@fcrk) August 18, 2019

Шаронов сказал, что эмоции от победы «Рубина» круче, чем от концерта Metallica //

«За две игры вы собрали практически полный стадион. Это надо сохранить». Речь Шаронова после победы над «Ахматом» //

Речь Шаронова после матча с ЦСКА. Версия на случай поражения «Рубина» //

Шаронов — казанский Тони Роббинс? Реакция тренера «Рубина»