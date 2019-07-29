"За две игры вы собрали практически полный стадион. Это надо сохранить". Речь Шаронова после победы над "Ахматом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России обратился к футболистам с речью. Он отметил, что благодаря результатам команды болельщики вернулись на трибуны.
– Гол мы забили, делая шаги не назад, а вперед, – сказал Шаронов. – За две игры вы собрали практически полный стадион. Это надо сохранить. И та мотивация, которая у вас сейчас есть, это ваша мотивация, вас не надо заставлять. Это круто, спасибо.
"Рубин" набрал 7 очков в трех турах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице.
«За две игры вы собрали практически полный стадион! Это надо сохранить!»— «Рубин» Казань (@fcrk) July 29, 2019
⠀
Речь Романа Шаронова в раздевалке после победы над «Ахматом» 🤘🏻 pic.twitter.com/41rS7EVWDa
Загрузка...