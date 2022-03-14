На 19-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» арбитр Виталий Мешков после небольшой паузы принял верное решение, показав красную карточку нападающему казанской команды Виталию Лисаковичу и удалив его с поля.

Судья правильно квалифицировал действия форварда, который атаковал сзади Хорена Байрамяна и ударил его шипами в область икроножной мышцы.