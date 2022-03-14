Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:37

«Рубин» — «Ростов»: правильно ли удален Лисакович?

Арбитр Мешков правильно удалил Лисаковича в матче «Рубин» — «Ростов»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Удаление Виталия Лисаковича.
Удаление Виталия Лисаковича.
Удаление Виталия Лисаковича.
1/3

На 19-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» арбитр Виталий Мешков после небольшой паузы принял верное решение, показав красную карточку нападающему казанской команды Виталию Лисаковичу и удалив его с поля.

Судья правильно квалифицировал действия форварда, который атаковал сзади Хорена Байрамяна и ударил его шипами в область икроножной мышцы.

Удаление Виталия Лисаковича.
Удаление Виталия Лисаковича.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов

Хорен Байрамян
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
4
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ростов»: Лисакович получил прямую красную карточку
«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Рубин» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 14 марта онлайн в прямом эфире
«Рубин» — «Ростов»: правильно ли удален Лисакович?
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Ростов» обыгрывает «Рубин» после первого тайма
РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
«Рубин» — «Ростов»: Полоз открыл счет в матче
Лисакович перед началом матча «Рубин» — «Ростов» вынес с поля мышь
«Это беда». Хусаинов резко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»
«Очень грубая ошибка. Для чего тогда нужен ВАР?» Хусаинов — о пенальти в ворота «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал

«Ростов» обыгрывает «Рубин» после первого тайма
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости