«Рубин» — «Ростов»: правильно ли удален Лисакович?
Арбитр Мешков правильно удалил Лисаковича в матче «Рубин» — «Ростов»
На 19-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» арбитр Виталий Мешков после небольшой паузы принял верное решение, показав красную карточку нападающему казанской команды Виталию Лисаковичу и удалив его с поля.
Судья правильно квалифицировал действия форварда, который атаковал сзади Хорена Байрамяна и ударил его шипами в область икроножной мышцы.
Удаление Виталия Лисаковича.
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