Защитник Хуниор Алонсо перешел из «Краснодара» в «Атлетико Минейро»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернулся в бразильский клуб «Атлетико Минейро». Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца 2022 года.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе текущего года. Контракт парагвайского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Однако 29-летний парагваец не провел ни одного матча за российскую команду.

Напомним, что Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года.