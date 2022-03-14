«Ростов» обыгрывает «Рубин» после первого тайма

Завершился первый тайм матча «Рубин» — «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Счет в игре 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Единственный гол на 12-й минуте забил нападающий Дмитрий Полоз.

Через семь минут форвард казанской команды Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область икроножной мышцы Хорена Байрамяна.

Отметим, что начало матча между командами было отложено из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович, который взял грызуна в руки и отдал одному из членов штаба «Рубина».

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».