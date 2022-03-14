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Сегодня, 19:50

«Ростов» обыгрывает «Рубин» после первого тайма

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Завершился первый тайм матча «Рубин» — «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Счет в игре 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Единственный гол на 12-й минуте забил нападающий Дмитрий Полоз.

Через семь минут форвард казанской команды Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область икроножной мышцы Хорена Байрамяна.

Отметим, что начало матча между командами было отложено из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович, который взял грызуна в руки и отдал одному из членов штаба «Рубина».

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
14 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ростов
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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