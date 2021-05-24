Коновалов покинет «Рубин»

По информации «СЭ», полузащитник Игорь Коновалов в летнее межсезонье покинет «Рубин». Прошедший сезон он провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Летом истекает его контракт с казанским клубом, который не будет продлен. Игрок покинет «Рубин» в статусе свободного агента.

Трансферная стоимость Коновалова, по оценке Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

24-летний футболист провел в «Арсенале» вторую часть прошедшего сезона. Он отыграл 10 матчей за туляков.

(Владислав Зимагулов)