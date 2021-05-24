Коновалов покинет «Рубин»
16:19
По информации «СЭ», полузащитник Игорь Коновалов в летнее межсезонье покинет «Рубин». Прошедший сезон он провел на правах аренды в тульском «Арсенале».
Летом истекает его контракт с казанским клубом, который не будет продлен. Игрок покинет «Рубин» в статусе свободного агента.
Трансферная стоимость Коновалова, по оценке Transfermarkt, составляет 2 млн евро.
24-летний футболист провел в «Арсенале» вторую часть прошедшего сезона. Он отыграл 10 матчей за туляков.
(Владислав Зимагулов)
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю