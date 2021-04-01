«Рубин» показал, как команда готовится к матчу с «Сочи»

На официальном канале «Рубина» в Youtube опубликовано новое видео. На нем показано, как команда готовится к матчу 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи». Сегодня казанский клуб провел очередную тренировку.

Матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.