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«Рубин» показал, как команда готовится к матчу с «Сочи»

20:56
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На официальном канале «Рубина» в Youtube опубликовано новое видео. На нем показано, как команда готовится к матчу 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи». Сегодня казанский клуб провел очередную тренировку.

Матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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