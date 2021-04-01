Слуцкий назвал «Сочи» одной из самых организованных команд РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Сочи».

«Если мы говорим про «Сочи» — очень организованная команда, — сказал Слуцкий в интервью официальному каналу «Рубина» на Youtube. — Наверное, одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты. Как и всегда, будет очень тяжелая игра».

Матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля. Начало в 16.30 по московскому времени.