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Сегодня, 15:45

«Рубин» планирует успеть подготовить стадион к матчу с «Оренбургом» после OLIMPBET Суперкубка России

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев выразил уверенность в том, что «Рубин» сможет провести первый домашний матч сезона на своем поле.

Первую игру дома казанцы должны провести в 3-м туре против «Оренбурга», но перед ней «Ак Барс Арена» примет матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА (15 июля, 17.00 мск).

«Руководство «Рубина» ставит перед собой задачу чтобы провести матч с Оренбургом на своем стадионе. Уверен, что все получится», — сказал Алаев.

Матч 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Оренбург» запланирован на 30 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
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