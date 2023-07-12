«Рубин» близок к покупке нигерийско-армянского полузащитника «Урарту» Иву
«Рубин» близок к покупке полузащитника «Урарту» Угочукву Иву, утверждает Walla.co.il.
По данным источника, 23-летний нигериец, у которого есть армянский паспорт, склоняется к переходу в казанский клуб, несмотря на интерес со стороны «Бейтара», «Чарльтона» и «Партизана».
Иву выступает за «Урарту» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за команду во всех турнирах.
Иву играет в Армении с 2018 года. В марте 2023 года хавбек дебютировал за сборную Армении, всего на его счету 4 матча за национальную команду без результативных действий.
(Эли Швидлер)
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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