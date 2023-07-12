«Рубин» близок к покупке нигерийско-армянского полузащитника «Урарту» Иву

«Рубин» близок к покупке полузащитника «Урарту» Угочукву Иву, утверждает Walla.co.il.

По данным источника, 23-летний нигериец, у которого есть армянский паспорт, склоняется к переходу в казанский клуб, несмотря на интерес со стороны «Бейтара», «Чарльтона» и «Партизана».

Иву выступает за «Урарту» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Иву играет в Армении с 2018 года. В марте 2023 года хавбек дебютировал за сборную Армении, всего на его счету 4 матча за национальную команду без результативных действий.

(Эли Швидлер)