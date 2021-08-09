«Рубин» отреагировал на заявление «Ахмата» о судействе

Пресс-служба «Ахмата» выступила с заявлением о судействе арбитра Павла Кукуяна в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (1:2).

Казанский клуб отреагировал на сообщение грозненцев, выложив в Twitter эмодзи с высунутым языком.

«Рубин» победил в трех встречах на старте чемпионата и с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя очками — на девятой строчке.

«Рубин» — «Ахмат»: судьи допустили две ошибки в Казани. Они повлияли на ход игры