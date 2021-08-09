«Рубин» отреагировал на заявление «Ахмата» о судействе
12:50
Пресс-служба «Ахмата» выступила с заявлением о судействе арбитра Павла Кукуяна в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (1:2).
Казанский клуб отреагировал на сообщение грозненцев, выложив в Twitter эмодзи с высунутым языком.
«Рубин» победил в трех встречах на старте чемпионата и с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя очками — на девятой строчке.
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