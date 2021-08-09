Акинфеев: «В матчах с «Локомотивом» и «Динамо» я не выручил. Полностью беру вину на себя»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результат матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:2).

«Причина в нас, в нашей игре. Третий матч играем так, как недопустимо для ЦСКА. Хочется больше игры в атаку, хочется видеть немного другой ЦСКА. Плюс индивидуальные ошибки. Игра с «Локомотивом», игра с «Динамо» — проиграли 1:2. Естественно, что вратарь должен выручать, в двух этих матчах я не выручил. Поэтому полностью беру вину на себя.

Второй матч проигрываем, ведя в счете? Наверное, нам забивать нельзя первыми. Конечно, все это ирония и шутки. Но шутить не хочется. Хочется вернуться по игре хотя бы по самоотдаче на прежний уровень, который всегда был. Тогда уже можно шутить и иронично говорить.

Что происходит с ЦСКА? Объяснить не могу, потому что я действующий футболист. Объяснять тактику тренера я не имею права. А во-вторых, команда уже немолодая. Команда должна прибавлять, команда должна заматереть, но пока мы этого не видим. Сказываются ошибки, и ошибки серьезные. Футбол состоит из ошибок. Пока такая ситуация, и объяснения здесь излишни, все видно на футбольном поле. Не будем ждать, а надо это как-то начинать уже делать. Самое главное — поменьше ошибаться, и тогда все будет нормально», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

Благодаря третьей победе подряд «Динамо» вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками в трех матчах. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.

ЦСКА занимает 10-е место в таблице с тремя очками в трех играх.