Тренер «Ахмата»: «Про «Рубин» я ничего не писал — меня взломали»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев поделился мнением о судействе в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Если что — меня взломали, я про «Рубин» ничего не писал, хотя хотелось бы. Считаю, что мы их полностью переиграли.

В первом тайме «Рубин» должен был вдевятером остаться: Хвачу должны были удалять в первом тайме за отмашку локтем, Уремовича — за фол последней надежды на Конате.

Кстати, извиниться «Рубину» стоит: мы в первом тайме мяч в аут выбили — когда Хвича лежал, а они этого во втором делать не стали, когда у нас сломался Богосавец. Вот такой казанский фэйр-плей», — написал Нагайцев в Twitter.

После матча с казанцами на странице Нагайцева было опубликовано сообщение: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль!»

Вратарь грозненцев Гиорги Шелия получил красную карточку на 53-й минуте встречи. Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку за фол на форварде казанцев Иване Игнатьеве, но изменил свое решение после просмотра повтора.

«Рубин» победил в трех встречах на старте чемпионата и с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя очками — на девятой строчке.