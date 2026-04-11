Рэпер L'One о Батракове: «Видно, что внимание к нему, не изменило Алексея»

Российский рэпер и болельщик «Локомотива» Леван Горозия (L'One) в разговоре с «СЭ» оценил прогресс полузащитника Алексея Батракова.

«Периодически переписываемся с Алексеем Батраковым. Приятно наблюдать за его прогрессом. Видно, что он не останавливается. Видно, что все внимание, которое к нему приковано, не меняет его. Он выглядит тем же Батраковым, что и два года назад. Желаю успехов! Уходить или нет — это его личная жизнь, решать только ему», — сказал Горозия «СЭ».