«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 3-го РПЛ — 1:1.

Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

Счет на 48-й минуте открыл защитник гостей Эмиль Ценов. На 60-й минуте другой защитник оренбуржцев Алексей Татаев перепавил мяч в свои ворота после подачи углового «Рубином».

«Рубин» с 4 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с тем же количеством очков — на 10-й строчке.

В следующем туре казанцы на выезде сыграют с «Ростовом» (15 августа), «Оренбург» на своем поле встретится с «Локомотивом» (14 августа).