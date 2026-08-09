«Краснодар» выиграл 4 из последних 5 матчей в РПЛ, в которых уступал в счете

«Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

«Быки» пропустили уже на 2-й минуте — отличился Манфред Угальде. Спустя три минуты Лукас Оласа сравнял счет, а на 10-й минуте Жоау Батчи забил победный гол.

«Краснодар» выиграл 4 из последних 5 матчей в РПЛ, в которых уступал в счете. С начала прошлого сезона команда Мурада Мусаева набрала 19 волевых очков — лучший результат в РПЛ, сообщает Opta Sports.

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день в Калининграде встретится с «Балтикой».