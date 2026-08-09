Мусаев — о победе над «Спартаком»: «Смогли выиграть за счет дисциплины»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Тяжелое начало, пропустили в первой атаке легкий гол. Понравилась реакция, играли агрессивно, мы контролировали игру, в конце соперник опасно сыграл, нам не хватило чуть сил. Смогли выиграть за счет дисциплины, порадовали болельщиков. Я думаю, что многим понравилась встреча.

— У соперника было много опций в атаке. Как готовились?

— Глобально не зависит от того, кто выйдет. Мы понимали, что может выйти Угальде. Даку слишком мало сыграл за клуб. Соперник играет гибридные схемы, этому трудно противостоять. Ребята не растерялись.

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день в Калининграде встретится с «Балтикой».