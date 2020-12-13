«Рубин» обыграл «Тамбов» и поднялся на восьмую строчку в чемпионате

«Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник казанцев Илья Самошников. Этот гол стал первым для хавбека в составе «Рубина».

Благодаря победе «Рубин» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, на счету команды 27 очков. «Тамбов» занимает 15-е место с 12 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Гол: Самошников, 20.

«Тамбов»: Рыжиков, Шахов (Каплиенко, 31), Ароян, Володько, Гигашвили, Карасев, Тилль, Кабахидзе (Шляков, 74), Меренчуков, Лоуренс, Карапетян.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Йевтич (Зуев, 73), Макаров (Бакаев, 87), Самошников, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Коновалов, 80), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Кварацхелия, 14. Володько, 45. Деспотович, 56. Ароян, 56.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Матюнин. Аверьянов (оба — Москва).

13 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».