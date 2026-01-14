«Рубин» объявил о назначении Артиги главным тренером

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига возглавил «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с испанцем рассчитан до лета 2027 года. Также в его тренерский штаб вошли Анис Буссаиди из Туниса и испанец Хосеп Техедо.

Ранее Артига тренировал в России «Родину», «Родину-2» и «Химки». С лета 2025 года он работал в «Петро Луанде» из Анголы.

49-летний специалист сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.