Карседо поблагодарил Мостового за одобрение своей кандидатуры: «Здорово, когда о тебе так хорошо отзываются футбольные люди»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо в разговоре с «СЭ» поблагодарил Александра Мостового за то, что экс-футболист красно-белых одобрил кандидатуру испанца.

«Спасибо Александру за его слова обо мне, что он одобрил мою кандидатуру. Он был великолепным игроком в Испании, легендой «Сельты» много лет назад! Здорово, когда о тебе так хорошо отзываются футбольные люди», — сказал Карседо «СЭ».

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.