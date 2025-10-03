Футбол
Сегодня, 15:15

«Рубин» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и «Крылья Советов» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Рубин» и «Крылья Советов» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 15.15 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» находится на девятом месте в чемпионате России, набрав 15 очков в 10 турах. «Крылья Советов» располагаются на соседней, 10-й строчке турнирной таблицы с 12 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков»

Ларин считает, что Умяров уже готов к игре в чемпионатах Испании и Италии: «Там действительно знают о нем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

