«Рубин» и «Крылья Советов» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 15.15 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» находится на девятом месте в чемпионате России, набрав 15 очков в 10 турах. «Крылья Советов» располагаются на соседней, 10-й строчке турнирной таблицы с 12 очками.