Ларин считает, что Умяров уже готов к игре в чемпионатах Испании и Италии: «Там действительно знают о нем»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об интересе итальянских и испанских клубов к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

«Считаю, что это реально. О нем знают в Европе, это действительно так. Может ли он уехать в ближайшее время? Зависит от того, насколько сильным будет интерес. Но сам Наиль уже готов для игры в чемпионатах Испании и Италии», — сказал Ларин «СЭ».

3 октября Умяров попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отдал две голевые передачи.