Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков»

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиям от матча 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Болельщики еще при мне говорили: вы можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть. Такие матчи проходят как игры Лиги чемпионов. Футболисты должны быть заряжены и понимать ответственность. Результаты «Спартака» не сильно впечатляют, поэтому, образно говоря, нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Важно, чтобы было по спортивному все интересно, без стычек и грязной игры. Нужно доказывать все на поле», — сказал Юран «СЭ».

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» после 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. ЦСКА с 21 очком — на первой строчке.