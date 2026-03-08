«Рубин» — «Краснодар»: Грипши вывел казанцев вперед

«Рубин» вышел вперед в домашнем матче с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

На 24-й минуте гол забил Назми Грипши.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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