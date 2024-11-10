«Рубин» — «Краснодар»: Чумич забил на 18-й минуте

«Рубин» вышел вперед в матче 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:0.

На 18-й минуте с передачи Мирлинда Даку отличился Никола Чумич. После углового Даку головой сбросил мяч на дальнюю штангу, а Чумич переправил его в ворота.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».