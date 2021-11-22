«Рубин» интересуется нападающим «Факела» Максимовым
11:18
«Рубин» интересуется нападающим «Факела» Максимом Максимовым, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем сезоне Максимов забил 11 мячей и отдал две голевые передачи в 26 матчах за воронежскую команду. В прошлом сезоне на счету 26-летнего нападающего было восемь голов и две передачи в 23 встречах.
После 15 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 46 очками после 24 туров Олимп — ФНЛ идет на второй позиции.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4520771-rubin-interesuetsya-napadayuschim-fakela-maksimovym.html
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