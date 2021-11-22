Ребров: «В любом качестве в «Спартаке» буду продолжать максимально делать все во благо клуба»

Экс-игрок «Спартака» Артем Ребров обратился к фанатам после того, как они посвятили ему баннер на игре с «Краснодаром» (1:2).

Фанаты вывесили плакат с надписью: «Спасибо, Тема». 8 ноября голкипер сообщил, что завершает футбольную карьеру.

«Тяжело подбирать слова. Увидев вчера на трибунах баннер, не сразу понял, что это для меня. За время моей карьеры было много всего: радости и разочарования, победы и поражения. Но я всегда знал, для чего должен идти вперед и какой цели добиваться. Поверьте, в любом качестве в клубе буду продолжать максимально делать все во благо «Спартака» и его болельщиков», — написал Ребров.

31 октября пресс-служба «Спартака» сообщила, что Ребров приостановил карьеру вратаря и перешел на должность технического координатора, в обязанности которого входит помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.