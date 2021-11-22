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Бальбуэна — о шансах «Динамо» на чемпионство: «Каждый в команде верит, что это возможно»

11:08
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» оценил шансы московской команды занять первое место в чемпионате России в сезоне-2021/22.

«Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч мы выходим с мыслью, что нужно побеждать. С «Зенитом» тяжело конкурировать? Люди могут говорить все, что они хотят. Мы просто должны сосредоточиться на нашей работе, чтобы побеждать», — сказал Бальбуэна «СЭ».

«Динамо» после победы над «Арсеналом» поднялось на вторую строчку в турнирной таблице национального первенства, набрав 29 очков. Лидирует в турнирной таблице «Зенит», в активе которого 33 очка.

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Артем Бухаев все материалы автора

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