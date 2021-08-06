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«Рубин» и «Динамо» обменялись роликами после трансфера Макарова в стиле шоу «Что было дальше?»

16:20
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Полузащитник Денис Макаров, выступавший за казанский «Рубин», стал игроком «Динамо». 23-летний россиянин подписал с московским клубом контракт на пять лет.

После этого команды обменялись постами в Twitter. «Рубин» и «Динамо» обыграли трансфер Дениса Макарова в стиле YouTube-шоу «Что было дальше?»

Первым выложили короткий ролик казанцы. Затем «Динамо» отреагировало на этот пост. Одним из участников юмористического проекта является комик Илья Макаров.

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Иван Шитик все материалы автора

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