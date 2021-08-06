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Лещенко — о переходе Макарова: «С такой трансферной политикой «Динамо» будет претендовать на чемпионство»

16:41
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Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход 23-летнего полузащитника Дениса Макарова в московский клуб.

«Хороший трансфер, качественное усиление атакующей линии, — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Мне Макаров еще понравился в игре за молодежную сборную России. Очень перспективный парень, у него есть потенциал роста. У него замечательная техника, с мячом дружит, таких качеств не хватает нашей команде. Десять миллионов — оправданная цена за такого исполнителя. С такой трансферной политикой «Динамо» будет претендовать на чемпионство. Уверен, в топ-3 будем точно».

В прошлом сезоне игрок провел 30 матчей за «Рубин», забил 9 голов и сделал две результативные передачи. Макаров был вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020, но на турнире не сыграл.

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Сергей Федоров все материалы автора

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