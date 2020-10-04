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«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в Казани

18:25
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«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 10-м туре РПЛ — 1:1.

В составе казанского клуба отличился Хвича Кварацхелия, за грозненский клуб забил Георгий Мелкадзе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 53 (1:0). Мелкадзе, 80 — с пенальти (1:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Йевтич, Бакаев (Макаров, 67), Самошников, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Шатов, 90), Абильдгор, Деспотович.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Быстров (Понсе, 78), Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин, Харин (Садулаев, 62), Полярус, Мелкадзе.

Предупреждения: Ненахов, 9. Мелкадзе, 47. Самошников, 60. Йевтич, 64. Быстров, 75. Тимофеев, 89.

Удаление: Йевтич, 68.

Судьи: Москалев (Воронеж). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар).

4 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Рубин — Ахмат

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