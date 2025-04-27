«Рубин» в большинстве обыграл «Факел» благодаря дублю Безрукова

«Рубин» дома обыграл «Факел» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев дважды забил Руслан Безруков. У гостей отличился Андрей Ивлев.

Руслан Безруков появился на поле в конце первого тайма — он заменил защитника Илью Рожкова, который получил травму после столкновения с защитником «Факела» Максом Дзиовым. Дзиов тоже получил тяжелое повреждение в том эпизоде — у игрока перелом ноги.

«Факел» завершил матч в меньшинстве: на 45+9-й минуте полузащитник Никита Моцпан получил красную карточку за грубый фол.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Факел» идет на последней, 16-й строчке с 15 очками.