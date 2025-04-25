Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

РПЛ, 26-й тур: «Динамо» Мх — «Краснодар», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Дивеев и Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
26-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

25 апреля «Динамо» (Махачкала) и «Краснодар» откроют тур.

26 апреля пройдут 4 матча: «Пари НН» — «Ахмат», «Динамо» — «Зенит», «Ростов» — «Локомотив» и дерби «Спартак» — ЦСКА.

27 апреля состоятся еще 3 встречи: «Крылья Советов» — «Оренбург», «Химки» — «Акрон» и «Рубин» — «Факел».

25 апреля, пятница

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Краснодар

26 апреля, суббота

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

27 апреля, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Акрон
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

Футбол
РПЛ
Читайте также
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Дерби «Спартак» — ЦСКА: на кону — весь сезон. Колонка Казакова
Дерби в Тушине — матч двух лучших команд второго круга. Кто из друзей-сербов останется в чемпионской гонке?
ЦСКА готовится обогнать «Спартак», «Динамо» — остановить «Зенит». Не тур, а какой-то праздник!
«Зенит» может остановить только «Динамо». Одна проблема — бело-голубые разучились играть с лидерами
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
«Динамо» выиграет у «Зенита», а «Спартак» и ЦСКА победителя не выявят. Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу с подсчетом посещаемости клубов РПЛ

Ещенко раскрыл главную проблему в игре нынешнего «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости