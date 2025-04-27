«Рубин» — «Факел»: Ильин забил первый гол воронежцев этой весной

Нападающий «Факела» Владимир Ильин открыл счет в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Форвард отличился на 22-й минуте встречи.

Гол Ильина стал для «Факела» первым после зимней паузы в сезоне-2024/25. Команда прервала свою серию из 9 матчей без забитых мячей в официальных матчах.