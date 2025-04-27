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Сегодня, 19:26

«Рубин» — «Факел»: Ильин забил первый гол воронежцев этой весной

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Нападающий «Факела» Владимир Ильин открыл счет в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Форвард отличился на 22-й минуте встречи.

Гол Ильина стал для «Факела» первым после зимней паузы в сезоне-2024/25. Команда прервала свою серию из 9 матчей без забитых мячей в официальных матчах.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
27 апреля, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 2 : 2
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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