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Тедеев объяснил причины ошибок футболистов «Акрона» в матче с «Химками»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ничью с «Химками» (2:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Тяжелый матч. В первые минуты первого тайма все было хорошо. Постарались и выполнили то, что практически готовили на эту игру, забили мяч. Достаточно хорошо прессинговали, и, в принципе, добились своего. Что касается остального времени в тайме, то это были худшие минуты, которые я видел в исполнении нашей команды, к сожалению. Я бы не сказал, что соперник сильно заставлял нас ошибаться. Скорее всего, мы допускали какие-то простые ошибки, которые не позволили нам быть успешными в отдельно взятых эпизодах.

Во втором тайме мы все поняли, прониклись, достаточно правильно поговорили в раздевалке в перерыве. Минимум времени уделили тактике, а максимум времени — скажем так, голове каждого футболиста. Потому что все от головы, все от внутреннего состояния игрока, все от характера. И слава богу, что мои футболисты поняли, что надо делать во втором тайме. Так сложилось, что мы были больше близки к тому, чтобы все-таки, возможно, победить в этой игре», — сказал Тедеев.

«Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Химки» идут на 12-й строчке с 24 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
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 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
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Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
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Химки – Акрон
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