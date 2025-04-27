Курбан Бердыев посетил матч «Рубин» — «Факел»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетил матч казанцев против «Факела» в 26-м туре РПЛ.

Перед началом игры специалист посетил сектор южной трибуны «Ак Барс Арены», который болельщики команды решили назвать в честь него по итогам голосования.

Также он нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком.

Бердыев был главным тренером «Рубина» в периоды с 2001 по 2012 год и с 2017 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат и Суперкубок России, а также один раз становилась обладателем Кубка страны.

Сейчас 72-летний Бердыев является главным тренером азербайджанского «Турана».