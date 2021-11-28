«Рубин» — «Динамо»: все голы матча
«Рубин» и «Динамо» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ играют вничью со счетом 2:2.
Первыми счет открыли бело-голубые — на 18-й минуте отличился Денис Макаров. Казанцы отыгрались на 30-й минуте — гол забил Солтмурад Бакаев.
Хавбек казанцев Андрес Дрейер вывел команду вперед на 51-й минуте, реализовав пенальти. Динамовцы отыгрались на 68-й минуте — отличился Фабиан Бальбуэна.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Макаров, 18-я минута
Бакаев, 30-я минута
Дрейер, 51-я минута
Варела сфолил в штрафной — это пенальти. Дрейер положил шестой мяч в дебютном сезоне ?? pic.twitter.com/AU6pRvt8Xc— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю