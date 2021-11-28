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«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в Казани

18:24
«Динамо» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 3:2. Фото fcdynamo, Twitter
«Динамо» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 3:2. Фото fcdynamo, Twitter
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«Динамо» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 3:2. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный».

Первыми счет открыли бело-голубые — на 18-й минуте отличился Денис Макаров. Казанцы отыгрались на 30-й минуте благодаря голу Солтмурада Бакаева.

Хавбек «Рубина» Андрес Дрейер вывел команду вперед на 51-й минуте, реализовав пенальти. Динамовцы отыгрались на 68-й минуте — отличился Фабиан Бальбуэна.

Победный гол забил Себастьян Шиманьски на 85-й минуте встречи.

Добавим, что на 66-й минуте хавбек бело-голубых Никола Моро не смог реализовать пенальти. Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков в конце первого тайма получил травму. В подкате футболист сильно вывернул лодыжку. Вместо него на замену вышел Александр Зуев.

«Динамо» после этой встречи осталось на втором месте в таблице. В следующем матче команда Сеандро Шварца сыграет дома с «Уфой».

«Рубин» идет на девятом месте. В следующем туре команда Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Динамо
Голы
Макаров, 18 (0:1), Бакаев, 30 (1:1), Дрейер, 50 (2:1), Бальбуэна, 68 (2:2), Шиманьски, 85 (2:3)
Нереализованный пенальти
Моро 66
Рубин
Дюпин Уремович Зотов Тальби Хван Ин Бом Бакаев (Игнатьев, 82 ) Дрейер Костюков (Зуев, 46 ) Кварацхелия (Мусаев, 73 ) Онугха Хакшабанович
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Ордец Моро Грулев Макаров (Евгеньев, 90) Захарян Шиманьски Фомин (Тюкавин, 60)
Предупреждения
Онугха 59, Зотов 66, Мусаев 88  -  Грулев 43, Варела 50, Скопинцев 78
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

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Роман Шишов все материалы автора

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