ЦСКА — «Зенит»: смотреть онлайн-трансляцию центрального матча тура РПЛ
В воскресенье, 28 ноября, состоится центральный матч 16-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В рамках премьер-лиги армейцы не могут победить соперника с ноября 2018 года. С тех пор в шести проведенных встречах ЦСКА всего раз смог сыграть хотя бы вничью с «Зенитом». В первом круге «Зенит» одержал победу со счетом 1:0.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем ЦСКА — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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