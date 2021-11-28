В воскресенье, 28 ноября, состоится центральный матч 16-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги армейцы не могут победить соперника с ноября 2018 года. С тех пор в шести проведенных встречах ЦСКА всего раз смог сыграть хотя бы вничью с «Зенитом». В первом круге «Зенит» одержал победу со счетом 1:0.

28.11.2021 | ЦСКА — Зенит

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.