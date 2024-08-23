«Рубин» — «Динамо» Мх: казанцы увеличили преимущество в счете

Нападающий «Рубина» Никола Чумич забил второй мяч своей команды в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

Ранее счет в этой встрече открыл Мирлинд Даку, реализовав пенальти.