Эдуард Мор: «Станкович не должен играть с таким «Зенитом» вторым номером»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

«Красно-белые не проиграют. У «Зенита» сейчас функциональный спад, нет Глушенкова, Педро, Вендела. Конечно, им будет тяжело, «Спартак» сейчас на ходу. Станкович постарается сыграть не вторым номером, как играл Слишкович, а показать, что мы можем так играть. Станковичу пора поднимать свой статус, в том числе в команде. Если тренер скажет: «мы можем победить, хотим быть чемпионами».. Чемпионская психология — это не приехать играть вничью, а говорить, что мы на это способны. У вас может не получиться, но футболисты поверят в тренера, потому что он не боится никого, не боится «Зенит».

Если Станкович хочет сделать «Спартак» чемпионом, то у него есть только такой вариант. Если же он сейчас приедет играть вторым номером против такого «Зенита», который находится в плохом состоянии и имеет потери, то что тогда? Зачем все это?» — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Перед началом встречи «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с 10 очками. «Зенит» лидирует, имея в активе 13 баллов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».