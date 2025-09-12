Гол Даку с пенальти принес «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо»
«Рубин» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 27-й минуте с пенальти забил форвард казанцев Мирлинд Даку.
«Рубин» (14 очков) поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (12) и «Спартак» (11), но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Динамо» (8) идет девятым в турнирной таблице.
В следующем туре команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Акроном», а махачкалинцы дома примут «Локомотив». Обе игры пройдут 20 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|20
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|20
|1
|7
Новости