Гол Даку с пенальти принес «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо»

«Рубин» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте с пенальти забил форвард казанцев Мирлинд Даку.

«Рубин» (14 очков) поднялся на пятое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (12) и «Спартак» (11), но у конкурентов есть по матчу в запасе. «Динамо» (8) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Акроном», а махачкалинцы дома примут «Локомотив». Обе игры пройдут 20 сентября.