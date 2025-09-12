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«Пари НН» объявил об аренде Зе Турбо в «Маккаби Бней-Рейне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо на правах аренды перешел в «Маккаби Бней-Рейне», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение с израильским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Зе Турбо выступал за «Пари НН» с лета 2023 года. Он провел за команду 49 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Во второй половине прошедшего сезона нападающий играл в аренде за кипрский АЕЛ.

Источник: ФК «Пари НН»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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