«Пари НН» объявил об аренде Зе Турбо в «Маккаби Бней-Рейне»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо на правах аренды перешел в «Маккаби Бней-Рейне», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение с израильским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Зе Турбо выступал за «Пари НН» с лета 2023 года. Он провел за команду 49 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Во второй половине прошедшего сезона нападающий играл в аренде за кипрский АЕЛ.