Кахигао объяснил срывы трансферов Куэсты и Эль-Каруани в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о сорвавшихся переходах защитников Карлоса Куэсты и Суффьяна Эль-Каруани в московский клуб.

«Трансферы Куэсты и Эль-Каруани сорвались по причине того, что мы не договорились с клубами и не нашли финального решения. С «Галатасараем» по Куэсте были разные моменты. В итоге не нашли договоренности и вышли из этой сделки.

Что касается Эль-Каруани, то он принадлежит «Утрехту». Будет логично, если заявление по срыву трансфера сделает голландский клуб», — цитирует Кахигао Sport24.

26-летний Куэста в летнее трансферное окно на правах аренды перешел из «Галатасарая» в бразильский «Васко да Гама».

24-летний Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 79 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 20 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.