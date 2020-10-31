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«Рубин» — «Арсенал»: трансляция матча — в 14.00

12:05
«Рубин» на своем поле примет «Арсенал» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Рубин» на своем поле примет «Арсенал» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В субботу, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы дважды обыграли туляков с одинаковым счетом 1:0.

Следить за матчем «Рубин» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Арсенал»

Рубин — Арсенал Т

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