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«Рубин» обыграл «Арсенал» и прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Рубин» — «Арсенал» — 1:0.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» дома обыграл «Арсенал» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. ВСтреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Александр Ломовицкий. Это его первый гол в составе казанской команды.

Отметим, что «Рубин» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Последний раз команда выигрывала 7 марта. Тогда казанский клуб обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата России.

«Рубин» набрал 29 очков и поднялся 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Арсенал Т
Голы
Ломовицкий, 22 (1:0)
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев (Бакаев, 81) Зотов Тальби Ломовицкий Зуев Абильдгор (Апшацев, 66) Самошников Кучаев (Кузнецов, 85) Лисакович (Онугха, 84)
Арсенал Т
Левашов Сокол Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Хабибов, 84) Чаушич Костадинов (Панченко, 69) Кайнов Кангва (Марков, 58) Деспотович
Предупреждения
Кайнов 50’
Судьи
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону) Елеференко (Москва)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Сафьян (Москва)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Александр Ломовицкий
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
1
8
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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