«Рубин» обыграл «Арсенал» и прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ

«Рубин» дома обыграл «Арсенал» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. ВСтреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Александр Ломовицкий. Это его первый гол в составе казанской команды.

Отметим, что «Рубин» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Последний раз команда выигрывала 7 марта. Тогда казанский клуб обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата России.

«Рубин» набрал 29 очков и поднялся 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.