Болельщики «Крыльев» поддержали Ломаева после ошибки и гола «Химок»

После ошибки вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, которая привела к третьему голу «Химок» на 88-й минуте матча 26-го тура Тинькофф РПЛ, гостевая трибуна поддержала своего футболиста.

Фанаты начали скандировать «Иван Ломаев».

Напомним, что сегодня «Крылья» завершали матч с «Химками» в меньшинстве, так как два футболиста получили красные карточки.