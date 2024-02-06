Сергей Балахнин: «Джикия может усилить «Ростов»»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал слова футбольного агента Вадима Шпинева, который представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии. По словам Шпинева, у капитана красно-белых был вариант перейти в «Ростов» в аренду на полгода.

«В этой ситуации все понятно, — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина. — В «Спартак» пришел футболист, который сильнее Джикии. Георгий не хочет сидеть на скамейке, из-за этого все и произошло».

Также эксперт ответил на вопрос, необходим ли «Ростову» такой центральный защитник, как Джикия.

«Хороший защитник может понадобиться. Джикия способен усилить «Ростов», — сказал Балахнин.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак».