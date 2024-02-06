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Сергей Балахнин: «Джикия может усилить «Ростов»»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал слова футбольного агента Вадима Шпинева, который представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии. По словам Шпинева, у капитана красно-белых был вариант перейти в «Ростов» в аренду на полгода.

«В этой ситуации все понятно, — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина. — В «Спартак» пришел футболист, который сильнее Джикии. Георгий не хочет сидеть на скамейке, из-за этого все и произошло».

Также эксперт ответил на вопрос, необходим ли «Ростову» такой центральный защитник, как Джикия.

«Хороший защитник может понадобиться. Джикия способен усилить «Ростов», — сказал Балахнин.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Георгий Джикия
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
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10
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11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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