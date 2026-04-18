«Рубин» — «Акрон»: Кукуляк ошибочно не назначил пенальти

На 19-й минуте матча 25-го тура чемпионата России-2025/26 «Рубин» — «Акрон» судья Евгений Кукуляк не оценил действия игрока гостей Максима Кузьмина как нарушение правил и не назначил пенальти в ворота тольяттинцев. Видеоассистенты Владимир Москалев и Иван Абросимов провели проверку и в действия рефери не вмешались.

В том моменте Кузьмин, пытаясь в подкате остановить проход Ильи Рожкова, въехал коленом в ногу соперника, подбил ее и только после этого завладел мячом. Это видно на одном из повторов. У арбитра были основания указать на 11-метровую отметку. Вместо этого он ошибочно назначил угловой, который чуть позже был отменен (мяч ушел от футболиста «Рубина») и вратарь «Акрона» выполнил удар от ворот.

На 27-й минуте Кукуляк после ВАР-проверки и изучения повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и отменил гол казанской команды. Мирлинд Даку оказался за линией офсайда и, по мнению судьи, повлиял на вратаря.