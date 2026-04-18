Дасаев: «Дом Зингера окрасили в цвета «Спартака»? В Санкт-Петербурге много наших болельщиков»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев в комментарии для «СЭ» поздравил клуб со 104-м днем рождения.



«Хочется пожелать, чтобы клуб прогрессировал, и команда выигрывала. Тогда болельщики будут довольны. Дом Зингера окрасили в цвета «Спартака»? Хорошо. Думаю, в Санкт-Петербурге много спартаковских болельщиков», — сказал Дасаев «СЭ».

Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год и дважды становился чемпионом СССР с московской командой. Он провел 425 матчей за красно-белых во всех турнирах.

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